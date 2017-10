Vol avec violence et association de malfaiteurs: Le lutteur Cheikh Bandia tombe au marché "Syndicat", après un an de cavale

Voilà un lutteur qui ne va pas se plaindre de l’indisponibilité des stades pour organiser des combats. Lui, risque de passe des années blanches au fond d’un trou en prison. Il s’agit de Cheikh Sarr alias Cheikh Bandia.



A Pikine-Guinaw-Rails, tout le monde le considérait comme l’un des successeurs d’Ama Baldé. Son gabarit impressionnant l’avait placé en premier ligne de future star de la lutte à Pikine. Hélas, le bonhomme avait disparu depuis le mois d’octobre 2016 lorsqu’à l’arrêt Sips, lui et sa bande, s’étaient attaqués en plein jour à un conducteur de bus « horaire » pour le violenter et lui voler 300 000 F Cfa. En plein jour, personne n’avait osé intervenir. Dénoncé et identifié par la police de Guinaw-Rails, Cheikh Bandia avait disparu.



Un an plus tard pensant que l’affaire était classée, il a rejoint sa maison familiale à Guinaw-Rails ou ses parents terrorisés n’avaient pas eu le courage d’aller signaler son retour à la police. Il en sera ainsi jusqu’au week-end dernier, lorsque le colosse Cheikh Bandia tombe nez à nez, au marché « Syndicat » sur un patrouille des éléments de la section de recherches de la police de Guinaw-Rails. Lorsqu’il exhibe ses muscles, les limiers tâtent leurs armes. Sachant qu’il n’a aucune chance de s’en tirer, il a été alors cueilli sans résistance, conduit à la police de Guinaw-Rail et confie aux enquêteurs avant d’être déféré au parquet, hier mardi 17 octobre 2017.







L'Observateur

