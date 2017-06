Vol d'électricité : “la Senelec perd 30 milliards par an”, selon Makhtar Cissé

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Cri de cœur ! Makhtar Cissé a annoncé mercredi la mort dans l’âme, à Guédiawaye, que la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), perd près de 30 milliards par chaque année du fait du vol sur le courant.

En effet, selon le Directeur Général de la Senelec, le fait est connu de tous. Pour autant, dit-il sur les ondes de la Rfm, il faut miser sur la sensibilisation et l’information pour que de tels actes ne soient plus posés à l’avenir.

A l’en croire dans des propos rapportés par nos confrères, plus de 2000 personnes sont impliquées dans ce réseau qui déstabilise la Senelec, une société nationale de grande importance, à préserver.

Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook