Vol de 7 millions dans les caisses du quotidien "Le Soleil": Le DG Cheikh Thiam, accusé

Le personnel de la SSPP Le Soleil est très remonté contre son Directeur général, Cheikh Thiam. Ce dernier est implicitement pointé du doigt dans un vol de sept (7) millions F Cfa dans les caisses de l'entreprise.



Le Directeur général du Soleil est-il impliqué dans le vol de 7 millions F Cfa dans les caisses de l'entreprise qu'il dirige depuis 2009 ? Le personnel, par la voix de ses délégués syndicaux, accuse Cheikh Thiam d'être l'auteur ou le complice de celui qui a, ou de ceux qui ont commis le forfait.



"Dernièrement, un vol spectaculaire s'est produit dans la caisse avec une somme de 7 millions 400 mille dérobée, alors qu'il y a deux (2) sociétés de gardiennage engagées par Le Soleil et 27 caméras de surveillance.



Le vol a été commis depuis le mois de mars et jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle de la plainte déposée par le Directeur général de la SSPP Le Soleil comme il le dit, à la Dic (Division des investigations criminelles)", avance le Secrétaire général du Synpics, avant d'émettre un doute sur l'existence de ladite plainte : "vu le professionnalisme des agents de la Dic, nous pensons qu'un vol de cette nature serait résolu depuis longtemps".



Ces agissements du Dg qui sèment le doute



D'après les représentants des trois organisations syndicales qui couvrent le personnel du quotidien Le Soleil, le Dg Cheikh Thiam a vite fait de retaper la baie vitrée et la caisse, fracassées au moment du vol, avant le constat de la police. Mais ce qui est le plus suspect dans cette affaire, selon les délégués du personnel, c'est le départ précipité de la caissière qu'il avait engagée deux (2) semaines auparavant dans une société intérimaire alors que des caissières qui regorgent de talent, sont sur place.



"Il a engagé une caissière en externe pour gérer les rentrées de l'entreprise alors qu'il en avait au moins trois (3) à sa disposition ici. Et deux (2) semaines après le vol, cette caissière a fait ses bagages et a disparu", a souligné l'un des délégués présents lors de la conférence de presse des syndicats de la SSPP le Soleil, organisée pour dénoncer la gestion jugée "catastrophique" de leur entreprise par Cheikh Thiam.



Ils n'excluent pas de porter plainte au niveau du Procureur pour tirer au clair cette affaire, si la plainte annoncée par le Dg ne connaît pas de développement.



D'autres vols à répétition sont également répertoriés dans l'entreprise qui abrite le quotidien national comme des tonnes de papier, des tickets de carburant, entre autres.



