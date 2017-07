Vol de bagages à l'Aéroport: Mame Bib de SHS arrêté Une rocambolesque de vol défraie la chronique à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Mame Bib Ibriga de la société Sénégal Handling Service (Shs), un agent à la main baladeuse, a été retrouvé en possession de 3 colis, des téléphones portables et d'autres objets qui ne lui appartiennent pas. Pour les besoins de l’enquête, il a été remis aux gendarmes par les vigiles.

Les dispositions sécuritaires qui sont prises à l'aéroport Léopold Sédar Senghor n’empêchent pas la disparition de bagages appartenant à des passagers. Très souvent, des réclamations de bagages disparus sont portées à la connaissance des responsables de l'aéroport. Mais jamais à Dakar-Yoff, l'on ne pouvait imaginer l'existence au sein du dispositif de sécurisation du fret, d'agent voleur.



En tout cas, aussi surprenant que cela soit, ce dernier toujours en uniforme et au service de frêt de la société Shs, s'emparait de colis de portables et autres objets d'autrui. A l'aéroport où le vol de bagages se multipliait, ça n'a pas laissé indifférent de chef du service frêt de la société Aviation handling service (Ahs). Cheikh Ndiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, agacé par les nombreuses complaintes de passagers pour vol, a attiré l'attention des vigiles qui ont mis la main sur Mame Bib Ibriga.



Une arrestation qui a poussé Ndiaye à porter plainte contre cet agent de la société Sénégal handling services (Shs). Entre les mains de la gendarmerie de l'aéroport, Mame Bib Ibriga a été coincé à l'aube de la nuit du mercredi au jeudi, par les vigilants vigiles de Shs en faction au magasin d'extension.





