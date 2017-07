Vol de cartes d’identité CEDEAO à l’ancienne mairie de Médina : 3 personnes arrêtées et déférées au parquet

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|



Trois personnes ont été arrêtées et déférées devant le procureur de République pour vol de cartes d’identité nationale biométriques CEDEAO. Les mis en cause sont Badara Keita, Abdou Diao et un certain Khadim, selon le quotidien « Vox Populi».



Ils sont accusés d’avoir fait irruption dans l’ancienne mairie de la Médina pour voler les cartes d’identité biométriques. C’est quelques jours après leur forfait qu’ils ont été cueillis. En effet, après que le président de la commission de distribution des cartes a fait la remarque de la disparition des cartes, il n’a pas tardé pour aviser le préfet et la police de la situation. Suspecté, le gardien du lieu a été très vite conduit devant les enquêteurs de la police.



Cuisiné, il a affirmé avoir vu trois individus escalader le mur de la mairie. Mais il s’est empressé de préciser qu’il ne savait pas ce qu’ils faisaient là-bas. Mais face au feu roulant des questions des limiers, il a fini par donner le nom des trois individus, puisqu’il n’ignorait pas en vérité leur identité. Cueilli dans sa maison, à Gilbraltar, Badara Keita est directement acheminé à la police de même que Khadim.



Mais Abdou Diao, quant à lui, avait pris la poudre d’escampette en entendant les rumeurs de l’arrestation de ses deux amis. Il se rendra sur ordre de son père qui avait été mis au parfum qu’il est recherché.



Les trois présumés voleurs devront expliquer au procureur pourquoi ils ont agi ainsi et ce qu’ils comptaient faire de ces cartes en cette veille de scrutin pour les législatives.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook