Vol de chèques et association de malfaiteurs : Comment le fils d’un célèbre député a été roulé dans la farine Une bande de quatre individus ferre les fils de personnalités dans de leur soutirer de fortes sommes d’argent, parfois avec leur complicité. Elle a été démantelée par la gendarmerie de Yarakh. Trois membres ont été remis hier entre les mains du procureur. Le cerveau de la bande, I. Thiombane, est en fuite.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 10:38

A.C et A.K.S, en sus d’être voisins aux Maristes, sont deux condisciples qui partagent une même université privée à Dakar. Du fait de cette proximité, le premier nommé a fait part à son ami du souhait de lui emprunter un montant de plus d’un million pour une virée nocturne, le temps que son père revienne d’un voyage pour rembourser. L’ami, par ailleurs fils d’un député à l’assemblée nationale (avec un poste à responsabilité), lui fait alors comprendre qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande.



Ainsi, A.C qui était de connivence avec un certain I. Thiombane, lui a suggéré de voler des chèques du chéquier de son père, convaincus qu’ils pourront par la suite retirer l’argent, vu les entrées dont ils disposent dans nombre de banques et les complices qui y sont tapis.



Le fils du parlementaire parvient à arracher deux pages sur le chéquier de son père pour les remettre à la bande de Thiombane. Le quatuor lui demanda aussi de tout faire pour photographier la signature de son père et de la leur envoyer par Whatsapp. Ce que le rejeton du député parvint à faire. L’un des complices réussit à imiter la signature. Le chèque fut libellé avec un montant de plus d’un million.

Il ne restait plus qu’à aller dans une banque faire le retrait. Mission qui revient à I.D.



Mais le chèque a été refoulé dans une banque située à Liberté 6. La bande se rendit aux Maristes pour une deuxième tentative. Arrivés sur place, les trois acolytes entrèrent dans la banque. Thiombane, lui, resta devant l’institution pour donner l’alerte en cas de nécessité.



I.D, muni d’une pièce d’identité appartenant à autrui, s’avança vers un guichet. La caissière prit le chèque et la pièce d’identité. Elle se rendit aussitôt compte que l’âge qui est sur la carte d’identité ne correspondait pas à la physionomie du jeune homme.



Elle soupçonna également que la signature était imitée. Elle le fit patienter. En douce, elle alla informer ses supérieurs qui alertèrent les gendarmes de la brigade de Hann. Les pandores vinrent les cueillir avant qu’ils ne se doutent de quelque chose.



Par contre, Thiombane, le cerveau de la bande, qui est resté dehors, s’est volatilisé dans la nature.



Enquête

