Vol de conteneurs au port de Dakar : Cinq suspects appréhendés par des douaniers

Les agents de la Subdivision des douanes de Dakar-extérieur ont empêché, dans la nuit de dimanche à lundi, des malfaiteurs de voler des conteneurs renfermant des scooters, des vélos et des matelas, a appris l’APS, lundi.



Au nombre d’une quinzaine, ces malfaiteurs étaient ‘’à bord d’un véhicule de transport en commun appelé car rapide et tentaient de soustraire, vers 4h du matin, des conteneurs à la Cellule Scanners du Môle 8 du Port de Dakar", explique le service de communication de la douane sénégalaise.



D’après le communiqué transmis à l’APS et repris par leral.net, ‘’les agents des Douanes ont dû tirer des coups de sommation pour faire échec à leurs agissements’’.



Parmi les suspects, cinq ont ‘’été appréhendés et remis entre les mains de la Gendarmerie du Port’’ de Dakar. ‘’Les autres ont pris la fuite.’’