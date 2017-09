Vol de sacs de riz au CICES : La gendarmerie de la foire démantèle une bande de voleurs

Le 3 septembre dernier, lendemain de la célébration de la fête tabaski, des éléments de a gendarmerie de la foire, en patrouille, ont aperçu, vers les coups de 22h, des individus dans une fourgonnette entrer au CICES. Intrigués par cette manœuvre à cette heure, les pandores ont câblé le vigile des lieux. Sa réponse les a incités à faire une descente sur les lieux. Sur place les hommes du commandant Sangharé ont surpris le chauffeur du nom de B. Khouma en train de charger des sacs de riz. Le gardien de l’entrepôt s’est sauvé à l’arrivée des pandores, selon nos sources.



A l’intérieur de la voiture, il y avait plus de 35 sacs de 50 kg déjà bien rangés. Soit une quantité de 1,750 tonne. M. Khouma, interrogé par les hommes en tenue, a montré une facture du nom de T. Cissé. Il a expliqué, en outre, avoir été engagé comme chauffeur pour la somme de 35 000f. Le chauffeur a été conduit, en compagnie de T. Cissé, dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de la foire pour les besoins d’une enquête qui se révèle fructueuse. Puisqu’elle a permis d’interpeller et d’arrêter deux autres individus. Il s’agit de B. Cissé et G. Sy. Puis un cinquième du nom de M. Diallo.



Et tout ce beau monde a été arrêté entre Dakar, Rufisque et Bignona. Selon des informations, deux autres personnes citées dans cette affaire sont toujours dans la nature. Il s’agit de M. Diallo et B. Diawara. Ils sont activement recherchés, selon des informations. Lors de leurs différentes auditions, ils n’ont pas réussi à convaincre les enquêteurs de les laisser rentrer chez eux. Ils ont été déférés au parquet de Dakar, à la fin de leur période de garde à vue. Ils sont poursuivis pour vol en réunion commis la nuit avec un moyen de transport.

Enquête