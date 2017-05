Vol de voitures et arnaque de cartes de crédit: Un joueur brésilien arrêté en plein match

Soupçonné d'appartenir à une bande organisée, Marlon Natanael de Lima Alexandre, un joueur de D3 brésilienne, a été appréhendé sur son banc de touche.



Marlon Natanael de Lima Alexandre, 21 ans, était sur le banc de touche quand des policiers en civil sont venus lui passer les menottes avant de l'emmener. Le joueur de Sapucaiense (D3 brésilienne) est soupçonné d'appartenir à une bande organisée qui effectue des vols et arnaques de cartes de crédit.



"Enquête express"



"Il était sous surveillance dans le cadre d'une enquête express sur des faits s'étant produits il y a quelques jours dans un centre commercial", a souligné Cesar Carrion, du commissariat de police de Porto Alegre. "Une personne avait été retenue par des membres de cette bande, pendant que d'autres effectuaient des achats avec sa carte de crédit."



Vols de voitures



D'autres charges pèsent sur Marlon Natanael de Lima Alexandre, comme le vol de plusieurs voitures. On risque de ne plus le revoir sur un terrain de football pour un petit temps.