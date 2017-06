Vol en réunion: Le manager de Viviane et le lutteur Moussa Dioum dans de sales draps

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2017 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Jidjack, le manager de Viviane Chedid et le lutteur Moussa Dioum sont dans un imbroglio judiciaire. Ce vendredi, ils ont été inculpés par le Doyen des juges d’instruction qui a retenu contre eux les faits d’association de malfaiteurs, de vol en réunion et d’accès frauduleux à un système informatique. Toutefois, les deux inculpés sont sortis libres du bureau du juge Samba Sall, car ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Le duo a été déféré au parquet depuis jeudi. Ils ont été appréhendés suite à une plainte d’un individu qui a découvert que sa carte GAB avait été utilisée pour une transaction en ligne, notamment l’achat d’un billet d’avion pour les Usa. Il se trouve que la carte a été volée en Europe, révèle le journal l’« EnQûete ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook