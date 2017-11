Vol en réunion commis la nuit : La bande à C. Mbaye avait subtilisé le portable et les bijoux en or et enargent de leur victime

Agée de 18 ans, C. Mbaye et ses trois présumés acolytes ont comparu ce jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar, pour des faits d’association de malfaiteurs, de vol en réunion et de recel au préjudice de la dame M. Sèye. L’affaire a été renvoyée au 28 novembre prochain pour comparution de la partie civile.



Le 4 novembre dernier, la dame M. Sèye qui revenait de son bijoutier établi à Yembeul Boune, a croisé le chemin de la bande à C. Mbaye composée de quatre jeunes filles. Leur spécialité, voleuses dans les marchés hebdomadaires de la banlieue dakaroise. C’est sur ces entrefaites, que C. Mbaye va profiter de l’obscurité des lieux, pour arracher la pochette de la partie civile, contenant sa commande en bijoux et son téléphone portable, avant de disparaitre avec.



La partie civile qui n’a pas pu identifier sa voleuse, a eu le réflexe de retourner auprès de son bijoutier, pour lui faire part de sa mésaventure. Ainsi, avec la collaboration de ce dernier, les quatre voleuses seront retrouvées quelques minutes après, chez un bijoutier au moment où, elles tentaient d’écouler leur butin. C. Mbaye et A. Sèye seront appréhendées, tandis que les deux autres vont prendre leurs jambes à cou.



Devant les enquêteurs, les mises en cause vont reconnaitre les faits avant de donner les noms des deux autres éléments de leur bande. Et, trois bracelets, deux bagues, trois boucles d’oreilles, et une chaîne seront retrouvés par devers elles.



L’enquête ouverte par les limiers a permis de retrouver une bague et un bracelet auprès du jeune H. Sarr qui déclare avoir reçu les articles en gage auprès du bijoutier F. Gningue contre la somme de 10 mille francs. Ce dernier a même bénéficié d’une liberté provisoire.



Interpellé à son tour, F.Guingue soutient avoir acheté les bijoux auprès d’une des filles de la bande, M. Diop.



Ainsi, C. Mbaye et A. Seye vont répondre le 28 novembre prochain des chefs d'association de malfaiteurs et de vol à l'arraché commis la nuit en réunion. Quant à H. Sarr et F. Gningue, ils sont poursuivis pour recel.











