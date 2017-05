Voler un chèque et l'offrir en guise de dot, il faut vraiment être amoureux comme Aliou Ciss pour le faire

Mais sa preuve d'amour lui coûte une peine de six mois ferme. Car, ce lundi, il a été reconnu coupable de vol de chèque et de faux et usage de faux en écriture de banque. C'est en substance l'information que dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements.



Cependant, dans cette affaire, le maçon a conduit en prison sa promise ainsi que son ami, Massamba Lô. Ces derniers ont été finalement relaxés après une semaine passée en prison.



En effet, Ciss avait volé le chèque dans la chambre de Abdoulaye Ndiaye où Lô l'avait hébergé. Puis, il l'avait remis à sa fiancée qui a été appréhendée au moment du retrait.



A la barre, il a lavé sa copine et son ami et prétend avoir ramassé le chèque aux Parcelles assainies.



Dakarposte.com

