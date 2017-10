Vols à main armée: Deux jeunes Sénégalais arrêtés à New-York

Deux jeunes Sénégalais vivant à la 116e rue, communément appelée little Sénégal, à New York, ont été arrêtés pour vols multiples et braquage d'un magasin de Verizon Wireless à Greenburgh. Diabel Samb et Mamadou Ndao sont poursuivis pour d'autres faits, dont un autre braquage d'un magasin du centre commercial Midway au 979 S. Central Ave. Ils ont été écroués par le juge qui a fixé la caution respectivement à 250 millions Fcfa et 500 millions Fcfa pour leur permettre de sortir de prison, nous renseigne l'As.



D'après des informations de la police, les deux jeunes bien connus à Harlem dans le milieu sénégalais, auraient pénétré dans la section d'Edgemont et auraient forcé les employés, armes au poing,, à leur remettre des téléphones portables. Ils utilisaient lors de leurs forfaits une Jeep Liberty de couleur blanche que la police avait déjà identifiée.



Mardi dernier, la police du comté qui les filait, a alerté que les suspects se dirigeaient vers le Bronx River Parkway, Cross County Parkway et Hutchinson River Parkway, où ils sont descendus à Sandford Boulevard avant de se diriger vers le Bronx. Lors de leur interpellation, la Jeep et un véhicule de Police ont fait un choc près de l'intersection sur la 5e Avenue à Mount Vernon.



La police du comté et la police de Pelham ont ensuite arrêté les deux hommes après une courte-poursuite à pied. La police de Greenburgh a déclaré que la police de Mount Vernon, la police de Yonkers et le Groupe de travail sur les crimes violents du FBI, ont également contribué à l’enquête . Diabel Samb, 32 ans, et Mamadou Ndao, 24 ans, ont été placés en détention mercredi dernier au Tribunal municipal de Greenburgh, pour des accusations de vol qualifié au premier degré.



Pour corser la note, la police les accuse d'avoir mis en danger la vie d'un des leurs. Diabel Samb et Mamadou Ndao doivent comparaître devant le tribunal mardi prochain et sont détenus à la prison du comté de Westchester, sous caution de 500 000 dollars et de 1 million de dollars. En plus de cela, le jeune Ndao était recherché pour possession de marijuana au cinquième degré et résistance à l'arrestation.