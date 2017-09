Vols à main armée au marché syndicat de Pikine: l’agresseur au redoutable couteau à double cran d’arrêt, écroué Ce fut une explosion de joie ce jeudi 7 septembre, chez les populations riveraines du célèbre marché Syndicat de Pikine Icotaf, lorsque les hommes du commissaire de police de l’arrondissement de Pikine, Adramé Sarr, ont coincé le recherché agresseur au couteau à cran d’arrêt ravageur, C. Sylva. Le gangster, dur à cuir et véritable armoire à glace, est présentement placé en garde-à-vue au commissariat.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2017 à 09:52

La police de Pikine a coffré le recherché caïd sanguinaire dénommé «la terreur» des habitants du département. C. Sylva, dur à cuir et véritable armoire à glace, est dépeint comme le plus redoutable des chefs de gang, qui opère parfois seul pendant les heures creuses de la nuit, aux abords du populaire marché Syndicat.



Il est armé tout le temps d’un long couteau à double cran d’arrêt et l’utilise de sang-froid contre ses proies récalcitrantes. Le brigand a attaqué un individu non encore identifié et lui a planté plusieurs coups de couteau sur différentes parties du corps, avant de se fondre dans l’obscurité. L’horrible scène d’agression s’est déroulée aux abords du marché Syndicat de Pikine, mercredi 6 septembre dernier, vers les coups de 03h du matin. Très mal en point, le bonhomme saignait abondamment, se tordait sous d'atroces douleurs et peinait à se déplacer convenablement sur ses deux jambes. Il se trouvait dans un piteux état de santé, errant et sollicitant l’aide des rares passants dans le coin.



Les limiers en patrouille finirent par assister l’agressé et le conduisirent à l’hôpital de Pikine



Les policiers, en patrouille dans les parages, aperçoivent l’agressé dans un état pitoyable, accourent et l’assistent. Ils l’embarquent à bord d’un véhicule et l’acheminent d’urgence à l’hôpital de Pikine situé dans le camp militaire de l’arrondissement de Thiaroye gare. Le blessé à l’arme blanche était dans un état presque comateux au cours de son évacuation au centre hospitalier, où il est interné pendant deux jours, pris en charge par l’équipe médicale avant d'être libéré.



Jeudi dernier, vers 03h du mat’, le malfaiteur est revenu sur la scène de son effroyable agression et a voulu rééditer son coup contre d’autres honnêtes citoyens, dans les parages du marché Syndicat de Pikine. Il a été cependant vite repéré et démasqué par les flics en embuscade dans le coin, quand il a sorti à nouveau son terrible couteau à cran d’arrêt et a tenté de commettre un autre cas d’agression.



Fûté comme un renard, il fait dans la ruse, jette l’arme blanche et presse le pas pour quitter les lieux. Il a été pourchassé par les policiers embusqués dans les dédales des quartiers, rattrapé et conduit dans les locaux du commissariat de police. Il a reconnu sans ambages les faits et a indiqué être l’auteur de l’agression sauvage du mercredi dernier.



Il avait tout le corps ensanglanté, les parties intimes atteintes et les cuisses perforées



La victime était convoquée, hier, au commissariat de police de Pikine, pour faire sa déposition. Les policiers ont pu retrouver les traces du bonhomme agressé lorsqu’ils ont effectué un saut à l’hôpital où celui-ci était interné, aux fins de prendre connaissance de ses filiations et de son adresse. Le pauvre avait tout le corps ensanglanté, les parties intimes atteintes et les cuisses perforées de part et d’autre. L’enquête de la police suit son cours.





Les Echos

