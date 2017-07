Vote à la Médina – Yakham Mbaye et Cheikh Ba "sauvent l’honneur" de Bennoo

Lundi 31 Juillet 2017

Ils avaient promis la victoire à la Médina pour la coalition Bennoo Bokk Yaakaar mais, au finish, pratiquement tous les responsables de la coalition présidentielle ont perdu jusque dans leur propre bureau de vote. Seuls le ministre Yakham Mbaye et le Directeur des Impôts, Cheikh Ba ont gagné haut la main dans leur lieu de vote. En effet Yakham Mbaye est sorti largement vainqueur dans le bureau où il a voté à l’école Clémenceau, de même que Cheikh Ba qui lui aussi est sorti vainqueur dans son bureau. Hormis ces deux responsables, la plupart des responsables de l’Apr ont mordu la poussière dans la commune de la Médina malgré les fortes sommes d’argent dépensées pour inverser la tendance et battre Bamba Fall. A la Médina, c’est finalement «Bamba Fepp».

