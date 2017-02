Vote des militaires et paramilitaires: Ce qu'il faut savoir

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017

Les militaires et paramilitaires qui votaient une semaine avant le début des différents scrutins votent désormais, le même jour que les civils.



Ce "choix répond de la volonté de rationaliser le vote de ces corps, mais également du souci de mettre fins aux suspicions sur leur scrutin", selon les responsables de la Direction des élections du ministère de l'Intérieur, lors d'une rencontre d'échanges avec les journalistes des desks politiques sur les innovations introduites dans le nouveau code électoral.



Il faut dire que lors du référendum de mars 2016, des rumeurs faisaient état d'un boycott massif d'es hommes de tenue. Pour certainement éviter ces "suspicions" qui souvent influent sur le vote des civils, les autorités ont donc décidé de changer le jeu.



Ainsi, la loi n°2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle adoptée après de longues discussions au sein de la Commission technique de revue du Code électoral, a consacré cette décision qui, sur le plan électoral, entraîne une fusion des deux fichiers spécifiques concernant jusqu'alors les civils, d'une part, et les militaires et paramilitaires, d'autre part.



Désormais , le fichier électoral général comprend deux fichiers spécifiques au lieu de trois. Il s'agit du "fichier des électeurs établis sur le territoire national" composé des civils, et des militaires et des paramilitaires et du "fichier spécial" des Sénégalais de l'extérieur.



Selon la direction chargée des élections, les militaires et paramilitaires en poste dans les ambassades et consulats et les organismes internationaux peuvent s'inscrire au même titre que les civils sur les listes électorales et participer au vote.



Par contre, les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à l'étranger qui échappent à la juridiction sénégalaise, ne sont pas admis à s'inscrire sur lesdites listes.



Les militaires et paramilitaires inscrits sur les listes électorales votent le même jour que les civils et dans les mêmes bureaux de vote. Et, ils votent en priorité, seulement s'ils sont en tenue.



Toutefois, pour les militaires et paramilitaires ne participant pas aux élections locales, un signe particuliers est prévu pour les distinguer des civils au moment de leur enrôlement.



A cet effet, souligne le chargé des élections, la mention "militaires ou paramilitaires" est portée sur le feuillet d'inscription, en vue de les retirer des listes d'émargement à l'occasion des élections locales.

