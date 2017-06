Vote du nouveau Code de la presse: Les députés « allergiques » aux commentaires sur les articles des sites d’informations

Lors de l’examen du projet de loi n°14/2017 portant Code de la presse, les députés sénégalais ont soulevé la questions des commentaires sur les articles publiés au niveau des sites d'informations. À ce propos, la représentation nationale a invité le ministre à essayer de trouver une solution sur ce sujet.



Multipliant les remarques et les suggestions contenues dans le rapport de la commission Culture et Communication, les députés ont pour la plupart, abordé la question des commentaires dans la presse en ligne et le différé des émissions d’habitude diffusées en direct, à la radio et à la télé.



Face à Magnick Ndiaye et Yakham Mbaye, les députés sont revenus sur leur demande déjà faite en commission. En effet renseigne le rapport, « les députés sont unanimes à soutenir que des garde-fous sont nécessaires, car tous les Sénégalais sont visés sur la presse en ligne à cause de son accès facile ».



Poursuivant le document ajoute que « la représentation nationale a plaidé pour le renforcement des pouvoirs des organes de contrôle et l’harmonisation de « certaines lois avec le Code pénal et le Code de procédure pénale », a rapporté le document.



Jotay.net