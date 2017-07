« Voter la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, c’est libérer Khalifa Sall », (maire de la Patte d’Oie) Mankoo Taxawu Senegaal a passé son 7ie jour de campagne dans la commune de la Patte d’Oie. Moussa Sy, Barthélémy Dias et Banda Diop, (respectivement maires des Parcelles Assainies, de Mermoz/Sacré-Cœur et de la Patte d’Oie), ont parcouru les rues de cette localité avec une forte mobilisation qui a vu le maire de la Patte d'Oie appeler à voter leur liste, pour la libération du maire de Dakar.



«J’invite toute la population de la Patte d’Oie à voter la coalition Mankoo Taxawu Senegaal le soir du 30 juillet. Voter la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, c’est faire sortir Khalifa de prison, voter la coalition, c’est rendre hommage à Khalifa Ababacar Sall. Voter pour la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, c’est remercier Khalifa Sall pour le lait à l’école et l’éclairage public», a fait savoir le maire de la Patte d’Oie lors de la caravane.



Revenant sur le calvaire de sa commune qui, depuis 1976, n’avait pas d’éclairage, Banda Diop de rendre grâce au maire de Dakar qui croupit actuellement à la prison de Rebeuss. Car, selon lui, « avec Khalifa Sall, nous avons une commune qui va acquérir le pavage».



«Pour la libération de Khalifa Sall, nous avons deux options : la première option c’était de brûler la rue mais nous pensons que c’est irresponsable ; la deuxième, c’est de lui offrir largement la majorité au soir du 30 juillet. Si on vote largement pour la coalition, nous allons libérer Khalifa Sall de prison. Nous allons montrer à Khalifa Sall que les Sénégalais ont horreur de l’arbitraire», a-t-il martelé.



A l’en croire, aujourd’hui tout le monde sait que la tête de liste de «la coalition Benno "Tass" Yakaar est le Premier ministre et si vous votez pour lui, il va retourner dans son gouvernement.



Pour le cas de la tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar, Banda Diop de souligner que «tout le monde sait qu‘Amadou Bâ est le ministre de l’Economie et des Finances et si vous votez pour lui, il ne va pas siéger à l’Assemblée Nationale ».



«Nous voulons des députés qui siègent à l’Assemblée nationale comme le maire Bamba Fall et les membres de la coalition de Mankoo Taxawu Senegaal », a-t-il lancé.



