Wade en partance pour Touba-Images

L’ancien président Abdoulaye Wade, tète de liste de la coalition Gagnante Mankoo Wattu Senegaal a pris le départ à 15h30, en direction de la ville sainte de Touba.







En compagnie de Me Madické Niang , Oumar Sarr,Pape Diop de Bokk Gis Gis, Mamadou Diop Decroix ,Alioune Diop, Ablaye Faye en plus d’autres responsables et militants, le pape du Sopi va passer la nuit dans la capitale du mouridisme, où il va rencontrer le khalife Général, Serigne Sidy Makhtar Mbacké et des dignitaires religieux.



