Wade à Tivaouane et Touba, ce mercredi

L’ancien Président Abdoulaye Wade a été pompeusement accueilli, cet après-midi par des milliers de ses partisans à son arrivée à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, en provenance de Paris. Son cortège s’est ensuite dirigé à la permanence du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Lamine Badji sise à la VDN, où il s’est dressé à ses militants et sympathisants.



Selon les sources proches de son entourage, il va se reposer demain mardi, avant d’entrer plein dans la campagne, le lendemain. Mercredi, il effectuera avec sa délégation des visites à Tivaouane, Pire pour présenter ses condoléances aux familles Sy et Cissé suite au rappel à Dieu d’Al Maktoum et de Serigne Moustafa Cissé Pire, deux hommes avec qui, il entretenait d'étroits rapports, puis Touba pour un tête-à-tête avec le Khalife général, Serigne Sidy Makhtar Mbacké.



Dans la soirée, il présidera un meeting à Mbacké, un département que le Pds a toujours remporté face au parti au pouvoir. Ses partisans dans la ville sainte de Touba, ont déjà sonné la mobilisation pour lui réserver un accueil triomphal, comme en 2014.



Un responsable libéral contacté par nos soins, confie qu’ils comptent mobiliser le double que la coalition Benno Bokk Yakaar, a fait hier. Après Touba, Wade est attendu à Darou Mouthy, Kébémer, Saint Louis et Dagana, entre autres villes qu’il a inscrites dans son agenda.

