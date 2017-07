Wade à Touba cet après-midi, Tivaouane et Pire, vendredi prochain Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Me Abdoulaye Wade a apporté un changement dans son agenda. Il a annulé sa visite à Tivaouane et Pire, initialement prévue aujourdhui. Motif ? Le Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine est absent des lieux et se trouve présentement, dans son champ à Kaolack, selon un membre de l’entourage de Wade, qui ajoute que ce dernier, ne voulant pas "déranger" le marabout, a finalement réservé sa visite le vendredi à Tivaouane.



Néanmoins, ajoute la source à Leral, il va descendre sur le terrain, ce mercredi. Il quitte Dakar cet après-midi avec comme destination, Touba. Sa caravane va sillonner entre autres localités, Thiès, Khombole, Bambey, Diourbel, Ndoulo, Mbacké, avant d'arriver à Touba, où il va passer la nuit.



La journée du jeudi (demain) sera réservée aux audiences et à un meeting à Mbacké. C’est donc, le vendredi que Me Wade va se rendre à Tivaouane et Pire, pour présenter ses condoléances aux familles Sy et Cissé suite au rappel à Dieu d’Al Maktoum et de Serigne Moustafa Cissé Pire, deux hommes avec qui, il entretenait d'étroits rapports.



