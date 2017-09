Wade annonce sa démission de l’Assemblée nationale (Officiel)

Les députés nouvellement élus sont convoqués jeudi 17 septembre prochain pour leur installation. Dans une lettre (dont nous publions in extenso) adressée au secrétaire général de l’Assemblée nationale, la tête de liste de la coalition Gagnante Wattu Senegaal, Me Abdoulaye Wade annonce sa démission de son mandat de député.





Monsieur le Secrétaire Général,



Je vous serai reconnaissant de porter à la connaissance de mes collègues députés que je présente ma démission de l’Assemblée Nationale, raison pour laquelle je ne serai pas présent à la séance d’ouverture solennelle convoquée pour le jeudi 14 septembre 2017.



En effet, je m’étais présenté à la compétition uniquement pour soutenir mon parti, le Parti Démocratique Sénégalais et notre coalition, Wattù Senegaal, dont j’étais la tête de liste pendant les élections législatives.



Mon parti, notre coalition et moi-même, avons constaté la fin de ma mission qui est terminée avec l’arrêt du Conseil Constitutionnel, publiant les résultats controversées des élections.



Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes remerciements.



Abdoulaye Wade,

Ancien Président de la République

Député à l’Assemblée Nationale.