Wade aux cadres Pds : «Karim sera là, rassurez-vous. On n’a pas de plan B… »

Me Wade reste catégorique, son fils Karim est, et reste le seul candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019. S’adressant aux cadres du parti qu’il a reçu chez lui à Fann, le pape du Sopi a déclaré à l’endroit de ces derniers : «Nous n'avons ni plan B, ni plan C encore moins de plan Z. Karim Wade sera notre candidat et il sera là bientôt ». Me Wade a révélé que le régime de Macky Sall lui a restitué deux de ses maisons qu’il a attribuées à Karim Wade sans qu’il n’ait fait la demande.



L’ancien Président selon une source qui a participé à cette rencontre, a annoncé la mise en place d’une grande coalition électorale nationale avec tous les autres leaders de l’opposition. Cette coalition a –t-il expliqué ne sera pas politique à l’image de Benno Bokk Yakaar où après la victoire, les leaders se partagent le butin. Le président Wade veut une coalition pour mettre fin au règne de Macky Sall. Il a d’ailleurs invités les cadres du Pds, à réfléchir sur les alliances et les stratégies à mettre en place.



