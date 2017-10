Wade aux cadres du Pds : «Je ne veux pas que l’Aéroport de Diass porte mon nom »

L’ancien président Abdoulaye Wade ne veut pas que l’aéroport international de Diass qu’il a lui-même baptisé au nom de Blaise Diagne, porte son nom. En effet, suite à l’annonce de l’ouverture de l’AIBD, des voix s’élèvent, demandant au Président Macky Sall de le rebaptiser du nom de son prédécesseur. "Je ne veux pas que l’aéroport porte mon nom. C’est moi qui ai choisi le nom Blaise Diagne. Pourquoi ils veulent donner mon nom à cet aéroport alors que Blaise Diagne est déjà choisi ? Il est hors de question. C’est même insensé qu’on veuille donner mon nom à cet aéroport", a martelé Me Wade, hier, lors d’une réunion avec la Fédération des cadres Libéraux.



Selon le journal « Dakar Times » de ce jour, le pape du Sopi a pendant longtemps abordé le passé de Blaise Diagne et son œuvre. Dans ses propos, l’ancien président de la République a évoqué le projet de la Cité des Affaires que le Président Macky Sall veut édifier sur le site de l’actuel aéroport Léopold Sédar Senghor.



Me Wade a prouvé devant ses cadres qu’il est le maître de ce projet. «C’est moi qui ai réalisé ce projet. Ce que j’avais fait, était mieux que ce que Macky Sall veut faire. Son projet n’est pas bon. Je vais lui demander de prendre mon projet de la Cité des affaires. S’il refuse de le prendre, je vais envoyer le projet à la presse pour que les Sénégalais comprennent que ce projet a été le fruit de mon inspiration », a-t-il ajouté.