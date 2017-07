Wade fait foule à Pikine, Yeumbeul et Keur Massar Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2017 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Pour sa deuxième sortie dans la banlieue, Wade a encore montré sa force en drainant une foule sur son passage. De Pikine à Yeumbeul en passant par Djeddah Thiaroye Kao et Keur Massar, les populations lui ont réservé un accueil chaleureux et chanté : «Gorgui baal niou da nio dioum (Pardon, nous nous sommes trompés (…) Nous ne savions pas que Macky Sall allait gérer aussi mal le pays ».



Les populations de la banlieue ont aussi demandé à la tête de liste de la coalition Wattu Senegaal de se présenter au présidentielle pour pouvoir rectifier leur erreur. Les responsables locaux du Pds et les maires se sont aussi illustré au cours de cette caravane dans leur commune respective. Pendant tout le temps qu’il a sillonné la banlieue, Me Wade n’a pas fait de déclaration.

