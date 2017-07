Wade hausse le ton: “Si on refuse de délivrer vos cartes, allez là où elles se trouvent et défoncez les portes…" Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2017 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Me Abdoulaye Wade ne recule pas. Il est plus que jamais déterminé dans son combat pour le retrait des cartes d’identité biométriques CEDEAO. Hier, la tête de liste nationale de la coalition Gagnante Wattu Senegaal a réaffirmé son appel à « assiéger » les préfectures ou sous-préfectures.



Ce, pour permettre aux Sénégalais de retirer leurs cartes d’identité. « Les choses sont très sérieuses, parce que c’est tout le Sénégal qui s’est levé pour exprimer son intention de mettre en place une assemblée nationale représentative, digne de ce nom. Mais, Macky Sall ne le comprend pas ainsi. I



l retient les cartes d’identité et refuse de les remettre à leurs titulaires. Mais, les cartes ne lui appartiennent pas. Chaque citoyen est propriétaire de sa carte d’identité. C’est moi qui l’ai dit et je le réaffirme. Si vous avez votre bien et qu’on refuse de vous le donner, vous avez le droit de défoncer la porte pour le prendre », déclare Me Wade.



Mieux, l’ancien président de la République maintient sa marche et donne rendez-vous aux Sénégalais, mardi prochain à la place de l’indépendance. « Mardi 25 juillet 2017, je vous invite tous à la place de l’indépendance, d’où nous partirons pour aller au ministère de l’intérieur, présenter une lettre de doléances pour que les cartes d’identité soient remises immédiatement à leurs titulaires » dit-il, avant de mettre en garde le Président Macky Sall. « Il est encore temps que Macky Sall remette les cartes d’identité à leurs propriétaires. Mais, s’il ne le fait pas, il en assumera toutes les conséquences. Nous venons de Dakar plateau avec une immense réponse à notre appel », prévient le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (PDS).



L'Observateur

