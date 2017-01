Wade met en garde ses hommes: "Le pouvoir va utiliser des ennemis tapis en notre sein pour discréditer le parti"

Abdoulaye Wade met en garde ses hommes. Dans une lettre adressée au Comité directeur du Pds, et lue à la réunion de cette instance, le Pape du Sopi affirme que le président Macky Sall cherche à s'appuyer sur certains d'entre eux pour mener une campagne de déstabilisation du Parti. "Il vrai que conformément à son habitude, le Gouvernement va utiliser des ennemis du dehors, mais aussi ceux l'intérieur, tapis et camouflés en notre sein, qui vont, sous le prétexte de sauver le parti d'une prétendue phagocytose des fronts et des alliances, entreprendre une campagne de discrédit et d’insinuation sournoise pour saper le moral des militantes et des militants. Mais ceux-ci, formés à l'école d'une opposition qui s'est forgée le temps d'une génération, sauront faire face", a dit Me Wade, dans une longue diatribe qui en dit long sur la forte suspicion collée à Farba Senghor et d'autres responsables libéraux accusés de vouloir discréditer le coordonnateur national, en s'attaquant à son adjoint, Oumar Sarr. Ce dernier, selon les confidences de personnes ayant assisté à cette réunion, a lu des passages d'une sorte de rappel à l'ordre sans destinataire identifié. Mais certains y voit tout de suite un certains Farba Senghor , Babarcar Gaye et Aïda Mbodj dont les tournées n'ont pas plu certaines sphères élevées du parti.



(Le Quotidien)