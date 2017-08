Wade reporte encore sa conférence de presse : Les vraies raisons...Ce que mijote réellement l'ancien Président contre Macky...

A deux reprises, il avait annoncé la tenue d’une conférence de presse pour s’exprimer sur les législatives mais, à chaque fois, cela a été reporté.



Que cache donc ce silence assourdissant de Wade ? Pourquoi, une semaine après les élections, le Pape du Sopi ne s’exprime-t-il toujours pas ?



Eh bien pour reprendre ce terme fort usité par Me Abdoulaye Wade, il entend s'exprimer "au moment opportun", mais, d'ores et déjà, et comme annoncé hier par dakarposte, Wade compte communiquer par le biais d'un "Livre blanc".



Ce brûlot que prépare Wade devait être présenté aux Sénégalais lors de la conférence de presse prévue dans les jours à venir. Le président Macky Sall et son administration en prendront pour leur grade, car Wade ne décolère toujours pas après ce qu’il considère comme une "mascarade électorale".



Aussi est-il en train de recevoir les dirigeants de l’opposition car d’ores et déjà, Wade est dans la perspective de l’élection présidentielle prévue dans 17 mois.



Et nos sources de préciser d’ailleurs que Pa’bi comme annoncé par dakarposte, est décidé à rester au pays jusqu’après cette échéance afin de fédérer l’opposition et lui éviter l’échec du consensus rompu à deux semaines des législatives passées.



C’est ainsi qu’il a reçu Déthié Fall, Ndella Madior Diouf, Cheikh Alassane Sène...puis ( samedi dernier) Bamba Fall et Barthélémy Dias. Ce, aux fins de les sensibiliser car il craint que l’opposition bute encore sur la lancinante question du leadership consensuel.



Les sources de Dakarposte sont formelles, Pa’bi est en train de préparer le futur avec l’opposition représentative et "il ne laissera aucun répit au Président Sall tant qu’il n’aura pas réussi à le déboulonner".



C’est tout le sens de sa présence car il est décidé à investir le terrain politique afin de ne laisser aucune chance à Macky Sall et son équipe. Mais il se dit également que Pa’bi ne s’exprimera qu’après avoir analysé froidement les résultats sortis des urnes, avant de mettre en place un vaste front unitaire contre le pouvoir.



Il est d’ailleurs prévu une grande manifestation populaire pour présenter ce front aux Sénégalais et les amener à adhérer à son combat.



En tout cas, il revient à Dakarposte que d’ores et déjà, ce front rejettera en bloc les résultats de ces législatives.



Dans la foulée, Pa’bi va entreprendre une opération de dénigrement du Président Macky Sall tant au plan national qu’au plan international. Les choses vont donc bouger très rapidement.



Mamadou Ndiaye (dakarposte)