Wade sauve les siens

La participation de Wade dans ces élections fut décisive, car il a sauvé sa formation politique d’une déroute catastrophique. En regardant de plus près les résultats, tous ses lieutenants ont été battus dans leurs fiefs. Ainsi l’apport du pape du Sopi fut déterminant. D’Oumar Sarr, coordonnateur du PDS aux anciens barons du parti, ils ont tous été laminés. Sans oublier les autres comme Abdoulaye Baldé et Aïda Mbodj, battus respectivement à Ziguinchor et Bambey.



La défaite de 2012 avait fini de disloquer le Parti démocratique sénégalais. Si certains sont allés rejoindre le pouvoir, d’autres sont parti en solo. La transhumance et le débauchage en plein campagne de candidats investis sur des listes concurrentes, sont passés par là. N’eût été l’engagement de Wade, la défaite serait plus cuisante et la raclée serait aussi mémorable.



Car, l’admiration dont il bénéficie, a permis de revigorer la base et créer un espoir que pourrait récolter son fils. Me Wade aussi réussi à maintenir sa coalition dans le trio gagnant de ces législatives qui constituaient un enjeu de taille pour le parti au pouvoir.



N’ayant plus rien à prouver et capable de maintenir son parti hors des flots, Wadeffraie le chemin à son fils pour éviter que Macky fasse de la formation politique qui a forgé Karim, un funérarium.



C. T. Sy (stagiaire) avec le walf quotidien