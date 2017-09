Wade sur la situation du Sénégal : ” je ne sais pas ce qu’on a fait à Dieu”

La situation socio-politique et économique que traverse le Sénégal inquiète, à plus d’un titre, l’ancien Président de la République. A Grand-Yoff vendredi, pour la présentation de condoléances, suite au rappel à Dieu du frère de l’édile de la capitale, Khalifa Sall, Me Abdoulaye Wade a versé dans des interrogations ésotériques dans le journal EnQuête.

“Le Sénégal est dan une situation difficile. Parfois, je me demande si nous suivons à la lettre les recommandations de Dieu”, s’est-il interrogé.

Pis, s’agissant de l’affaire Khalifa Sall en prison depuis le 7 mars 2017, pour présumés détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures authentiques de commerce et blanchiment de capitaux, Wade est d’avis que s’il est en prison, c’est par la faute de personnes qui n’ont pas le sens du pardon.

“Il existe des gens qui peuvent pardonner. D’autres n’ont pas cette force”, nargue-t-il les tenants du pouvoir notamment, Macky Sall, le Chef de l’Etat.

Actusen.com



