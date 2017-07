Wade, très affecté, annule toutes ses audiences

Me Abdoulaye Wade est très affecté par la mort du jeune garçon qui a été renversé par une moto jakarta avant de s’écraser sur son véhicule, à la sortie de Richard-Toll. Après avoir présenté ses condoléances à la famille du défunt, le pape du Sopi a décidé d’annuler toutes les audiences qu’il devait accordées à ses militants de Dagana.



Mieux encore, il a écourté sa tournée et décidé de regagner Dakar. C’est Pape Diop, Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo qui ont conduit la caravane de la coalition dans le département de Podor où ils ont été accueillis par des milliers de de jeunes.



Ces derniers, portant des tee-shirts à l’effigie de Wade, entonnaient des chansons en son honneur. Les populations de Ndioum, Aere Law et Gollere, très reconnaissantes envers le pape du Sopi, ont tenu à le magnifier auprès des leaders de la coalition gagnante Wattu Sénégal, ce que Wade a réalisé dans leurs localités, aux plans sanitaire, hydraulique et éducatif. La palme d’or a été remportée par Médina Ndiatbe où l’ancien Président a construit un pont d’un coût de 3 milliards et demi, qui a servi à désenclaver l’Ile de Morphil. Partout où la caravane est passée, les populations sont sorties en masse pour leur souhaiter la bienvenue.