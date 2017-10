Wadial Magal Touba 2017 18 SAFAR : Khaly Ndiaye, le Diawrigne de Colobane raconte Serigne Touba, Mame Cheikh Ibra Fall, Serigne Saliou Mbacké et Mame Diarra Bousso Leral.net anticipe l’événement de Cheikh Ahmadou Bamba du 18 Safar avec des reportages et des sujets avec les différentes composantes de la communauté mouride, marabouts, marchands ambulants, commerçants et même la diaspora. Wadial Magal Touba 2017 qui a débuté vendredi sur Leral TV avec la communauté mouride du marché de Colobane, continue aujourd’hui avec Khaly Ndiaye, le Diawrigne de Colobane qui relate la généalogie de Serigne Touba, Serigne Saliou Mbacké, Mame Cheikh Ibra Fall ET Mame Diarra Bousso.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|



