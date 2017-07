Walf : Les dessous de l'arrestation de Mame Biram Wathie

Mame Biram Wathie, le rédacteur en chef de Walfnet, est en garde-à-vue depuis hier, à la brigade des affaires générale de la Division des investigations criminelles (Dic) et devrait être déféré pour recel de documents volés.



Selon des sources policières , il s'agit d'une affaire de droit commun dans laquelle notre confrère s'est retrouvé en refusant de livrer aux enquêteurs le contact de celui qui lui a remis des documents diffusés sur son site. En effet, tout est parti d'une plainte du Directeur général de Sobodala Gold corporation, Abdoul Aziiz Sy, victime de cambriolage.



Au cours de l’enquête, les limiers ont voulu savoir un peu plus sur celui qui avait ramassé et déposé les documents en question au niveau de Walf. Ils ont ainsi convoqué Mame Biram Wathie pour qu'il leur donne le contact. Connu pour son courage, le journaliste aurait invoqué la protection des sources pour refuser de leur donner l'identité de l'auteur.



En l'espèce, la loi fait obligation de poursuivre la personne pour recel. C'est donc pourquoi, la Dic l'a placé en garde-à-vue pour recel de documents volés et devrait le présenter aujourd'hui devant le Procureur de la suite à donner à cette affaire. Aux dernières nouvelles, il, a été relâché par la Dic.



