Waly vs Bougane: comme "Au théâtre, ce soir"

Il fallait s’y attendre ! Après la révélation faite par «Les Echos» sur la brouille entre Bougane et Waly, le jeune chanteur a fait une sortie pour sauver les meubles. Histoire de dire que tout va bien avec son «Goro». «Sen TV c’est ma famille, c’est ma télé, Bougane est mon beau-frère. Il n’y a aucun problème entre Bougane et moi, bien au contraire, si vous avez remarqué, lors de ma soirée au Cices, la Sen Tv était présente. C’est moi qui ai juste décidé de collaborer avec la 2stv, tout simplement. J’ai voulu explorer d’autres chaînes de télé. Rien de bien méchant», a soutenu le fils de Thione Seck.



Evidemment qu’on s’attendait à une réaction diplomatique des deux côtés. Mais en âme et conscience, ils savent bien que ce qu’on a écrit, c’est du «béton armé».



Les Echos