Wari et Mastercard s'allient pour favoriser l'utilisation de la monnaie électronique dans 35 marchés Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 18:10



Partenariat technique entre Wari et Mastercard pour la création de solutions de paiement numérique innovantes



Wari et Mastercard ont signé aujourd'hui une Alliance Stratégique qui élargira et enrichira l'offre Wari pour ses utilisateurs.

Ces solutions renforceront l'écosystème de paiement numérique entrepris par Wari dans 35 marchés africains.

Les deux entreprises de technologie financière confirment ainsi leur volonté de fournir à tous les citoyens, quelle que soit la catégorie sociale, l’accès à une plateforme encore plus sûre et plus simple à utiliser pour les transactions financières ou le paiement de biens et services grâce à un ensemble de solutions de paiement numérique seront introduites à travers le réseau Wari existant.



Grâce à cet accord avec Mastercard, la plateforme Wari et l’application MyWari offriront une vaste gamme de solutions digitales qui bénéficieront aux réseaux clients et marchands:



1. L’intégration du service de transfert d’argent Mastercard HomeSend sur la plateforme Wari qui permettra l’envoi et la réception d’argent sécurisé quel que soit leur moyen de paiement (wallets, cartes de paiement, comptes bancaires, cash), le pays d’envoi ou la destination, ainsi que l’accès à divers operateurs à travers le monde (banques, télécoms, opérateurs de transfert d’argent)



2. L’utilisation des cartes virtuelles, à travers l’application MyWari, permettant l’accès immédiat aux fonds liés à la carte physique, prépayée ou de débit.



3. L’accès à la solution mobile Masterpass QR, qui permet aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) d’accéder à des solutions de paiement électronique moins chères, leur permettant de se défaire du cash et des terminaux de paiement électronique traditionnels



La gamme de solutions digitales de paiements sera complétée par l’émission de cartes de débit et de crédit Mastercard, sécurisées par des puces EMV et un PIN, acceptées par des millions de points dans le monde.



«Notre partenariat avec Wari illustre l'évolution de l'industrie des paiements et confirme que l'Afrique est à l'avant-garde de la transition vers les paiements numériques», explique Daniel Monehin, Président de la Division Afrique subsaharienne, Mastercard.



Il poursuit en ajoutant que pour que tous les Africains soient intégrés dans le secteur financier formel, il faudra établir des partenariats avec les parties prenantes de l'ensemble des acteurs. Monehin a confirmé que Mastercard et Wari partagent une vision d'un monde allant au-delà de l'argent liquide, où le véritable potentiel des économies sera réalisé grâce à l'efficacité des solutions de paiement numérique innovantes. »

L’Afrique sub-saharienne nécessite des solutions innovantes et des collaborations fortes entre secteurs pour mettre en route la croissance économique. Le fort taux d’équipement de téléphonie mobile en Afrique (71%) offre un environnement favorable pour une croissance par les solutions de paiement mobile.

Avec un taux de chômage de 8% et de bancarisation de seulement 28%, l'Afrique subsaharienne a besoin de solutions novatrices et de collaborations fortes entre les secteurs afin de stimuler cette croissance économique.



Les échanges informels de flux financiers en Afrique représentent une opportunité pour impulser l’inclusion financière: selon des recherches effectuées par la Banque Mondiale, la réception de fonds représenterait plus de 34 milliards de dollars US, les envois vers l'étranger seraient d'environ 4 milliards de dollars US.



Kabirou Mbodje, PDG de Wari souligne que «le partenariat avec Mastercard nous permettra d'accroître l'acceptation des paiements numériques sur les marchés que nous exploitons et d’en atteindre de nouveaux. Grâce à l'expérience de Mastercard dans la sécurisation des paiements à travers le monde, les clients peuvent être assurés que leurs paiements à travers la plateforme Wari, que ce soit par carte, par web ou par téléphone mobile, seront sécurisés. Cette alliance renforce notre engagement à mettre à disposition de nos partenaires et utilisateurs, des solutions digitales simples à utiliser dans notre large réseau de Points de Services. Cet accord entre Wari et Mastercard est un pas de géant dans notre ambition de faire de l’inclusion financière une réalité en Afrique. »





