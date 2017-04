Wasis Diop, musicien-compositeur: "L'emprisonnement du maire de Dakar n'a pas de sens"

L'auteur-compositeur sénégalais, Wasis Diop a dénoncé hier, au festival International de Jazz de Saint-Louis, après un concert qu'il animait dans la programmation " Off", l'incarcération du maire de Dakar, Khalifa Sall. "On ne peut pas concevoir qu'une ville si importante comme Dakar, la ville la plus importante de l'Afrique de l'Ouest, que son maire soit en prison. Cela n'a pas de sens. Je sais que c'est le jeu politique, mais dans le fond, ce n'est pas de bon goût.



En disant cela, je ne charge pas les autorités du Sénégal que nous avons élues à une très large majorité et personne ne remet en cause leur légitimé, a-t-il déclaré, selon ses propos rapportés par le quotidien L'Observateur. " Je regrette ce qui se passe aujourd'hui. Je ne porte pas de jugement, je ne fais dans la politique, mais si mes petits frères m'entendent, je leur rappelle que ce qu'en étant ensemble, en travaillant ensemble, qu'on peut s'en sortir, non dans la division", a-t-il ajouté.



Le musicien a rendu un hommage à l'artiste plasticien , Joe Ouakam et salué la présence du Président Macky Sall, à la cérémonie de levée du corps. "Joe Ouakam était de là où il est, sûrement fier que le premier magistrat du pays vienne honorer par sa présence, son esprit en partance. Un autre homme aurait aussi été fier d'être là, c'est Khalifa Sall. Il l'a beaucoup aidé dans ses moments difficiles. Khalifa Sall allait le voir, très souvent. Je déplore son absence", a-t-il encore regretté.