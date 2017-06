Wattu Senegaal : Wade accompagné de Woré Sarr (2e), Pape Diop (3e), Mamadou Lamine Diallo (5e), Diop ‘’Decroix’’ (7e), Madické Niang (9e)

Après Benno Bokk Yaakaar, Libération révèle en exclusivité pour ses lecteurs le contenu de la liste nationale et des listes départementales de Wattu Senegaal.



Contrairement à une rumeur, Me Abdoulaye Wade a été bel et bien confirmé tête de liste nationale de la Coalition gagnante Wattu Senegaal pour les élections législatives du 30 juillet. Libération a pris connaissance des noms figurant sur cette liste nationale et le premier constat est que presque tous les hauts responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) ont « fui » les listes départementales.



En effet, l’ancien Chef de l’Etat est suivi par Woré Sarr (deuxième), Pape Diop (troisième), Marie Sow Ndiaye (quatrième), Mamadou Lamine Diallo (cinquième), Yaye Mane Abis (sixième), Mamadou Diop ‘’Decroix’’ (septième), Madické Niang (neuvième), Toussaint Manga (onzième), Abdoul Aziz Diop (treizième) etc.



Les mêmes sources reviennent sur un fait assez insolite : Habib Sy, responsable PDS Linguère, avait déposé son dossier pour figurer sur la liste nationale tout en proposant un de ses poulains, l’avocat Me Fall. Me Wade s’y est personnellement opposé. Quid des listes départementales ?



Pressenti tête de liste nationale avant que Wade n’accepte, à la surprise générale, des responsables du PDS, de prendre les commandes, Oumar Sarr est tête de liste à Dagana. Joseph Sarr dirige la liste à Dakar, Fabouly Gaye « prend » Kolda, Tito Tamba (Bignona), Bara Gaye (Pikine), Basse Kébé (Nioro).



Selon nos sources, le pape du Sopi s’active depuis quelques jours pour mettre en place un fonds de campagne mais il connaîtrait quelques difficultés. D’après les mêmes informations, bien que tête de liste nationale, il est peu sûr que Wade vienne au Sénégal pour battre campagne.



Cheikh Mbacké Guissé