"Wattu Senegaal" dicte sa loi la à Kolda et la bataille à Medina Yoro Foula

Le ministre-maire de Kolda est parcouru de frissons ! La Coalition “Gagnante Wattu Senegaal” vient de remporter les élections législatives dans la Commune de Kolda.



Me Abdoulaye Wade et ses hommes ont aussi remporté la bataille dans la Commune de Médina Yoro Foula.



C’est dire que c’est une douche froide, en principe, pour le responsable de l’Alliance pour la République, Abdoulaye Bibi Baldé, et Mame Boye Diao, patron des Services régionaux des Impôts et Domaines.

