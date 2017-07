Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Wayne Rooney impliqué dans un selfie… un peu gênant Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 12:57 | | 0 commentaire(s)| Alors qu’un retour à Everton est évoqué le concernant, Wayne Rooney a été impliqué dans un selfie un peu gênant avec son fils, il y a quelques jours. La photo fait le buzz car on y voit le joueur de Manchester United pas très à l’aise...

Comme tout le monde, les footballeurs ont tout à fait le droit de se permettre un petit passage dans un fast-food. Et même si on imagine que ce n’est pas l’idéal pour la ligne, et donc pour les performances sur le terrain, les vedettes ont bien le droit de se faire plaisir de temps en temps.

C’est précisement ce qu’a dû penser le footballeur anglais de Manchester United Wayne Rooney, qui s’est permis, il y a quelques jours, un passage au drive-in McDonald’s de Warrington. Un des employés a reconnu l’ancien joueur d’Everton et lui alors a demandé un petit selfie. Wayne Rooney, qui était avec son fils Kai, âgé de 7 ans, n’a pas hésité et a accepté. Il n’avait en effet rien à cacher…

Mais si le selfie fait le buzz, c’est parce qu’on remarque tout de même très bien, sur le visage de l’attaquant anglais, qu’il n’est pas très à l’aise et qu’il aurait préféré passer inaperçu.

