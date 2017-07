Wayne Rooney justifie son retour à Everton

« Il avait tellement envie de revenir ». Pour ceux qui en doutaient, l’entraîneur d’Everton, Ronald Koeman l’a affirmé sans ciller lors de la conférence de presse de présentation de Wayne Rooney. Ce dernier en a dit plus sur son retour au sein de son club formateur. « Avec la carrière qu’il a (Ronald Koeman), il connait parfaitement le football. Dès que j’ai su qu’il était intéressé, il n’y avait plus aucune question à se poser pour moi », a raconté le nouveau numéro 10 des Toffees.



« C’est génial ce qu’il se passe. J’étais excité de partir ce matin et de rencontrer mes coéquipiers. C’est un moment excitant pour le club. Nous recrutons les bons joueurs et nous espérons tous que ce sera une très bonne saison », a-t-il déclaré, avant de répliquer à ceux qui le jugent éreinté à défaut de le trouver trop vieux. « Je joue toujours comme si j’avais quelque chose à prouver. Je ne viens pas ici en pré-retraite ».



Le débat sur son poste lui aussi transféré à Everton

Effectivement, le mercato d’Everton est conséquent (Pickford, Klaassen, Onyekuru, Keane, Sandro Ramirez) et surtout encore, loin d’être fini puisque le club de Liverpool réfléchit à plusieurs renforts supplémentaires (dont Olivier Giroud).



La vente de Romelu Lukaku à Chelsea pour 85 M€ (hors bonus) offre une marge de manœuvre financière considérable et Koeman a, semble-t-il, déjà oublié son buteur belge. « Je préfère avoir plusieurs joueurs à 10-15 buts qu’un seul à 25. C’est meilleur pour l’équipe ».



Nul doute que Koeman espère voir Rooney marquer plus de 10 buts. Enfin, selon le rôle attribué. Les débats à Manchester United sur l’utilisation de Rooney, étaient légion ces derniers mois. « Il faudra attendre et voir. L’entraîneur prendra sa décision », a évacué Rooney.



Koeman s’est lui montré plus bavard sur le sujet. « Un joueur avec ses qualités, peut jouer à différentes positions, mais purement offensivement. Il peut évoluer en numéro 10, en 9 ou même ailier gauche ou ailier droit ». Même s’il revient dans le club de sa jeunesse, pas sûr de voir Rooney retrouver ses jambes de 18 ans et déborder à pleine vitesse sur une aile...





