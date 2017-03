Week-end des Lions en Europe : Moussa Sow, Famara Diedhiou et Dame Ndoye buteurs

Ce week-end a été riche en couleurs et en chiffres dans le championnat européen. Trois Sénégalais ont été très décisifs dans la victoire de leur club. Il s’agit de Moussa Sow (Fenerbahçe) Famara Diedhiou (Angers) et Dame Ndoye (Trabzonspor) qui ont tous trouvé le chemin des filets.



Moussa Sow



L’attaquant international sénégalais de Fenerbahçe, Moussa Sow a encore une fois confirmé sa bonne forme du moment en faisant parler la poudre vendredi face au Konyaspor de son compatriote Marc Mbamba, à l’occasion de la 25e journée du championnat turc (score final 3-2 en faveur de Konyaspor).



Très en jambes depuis son retour de la CAN 2017, le meilleur buteur de la Ligue 1 française en 2011 avec 25 réalisations, porte ainsi son compteur buts à 9 unités en seulement 14 titularisations cette saison et se place désormais à la 4e position du classement des buteurs de Super Lig turque, à égalité avec le légendaire Camerounais, Samuel Eto’o fils.



Famara Diédhiou

Juste avant de rejoindre la sélection sénégalaise pour les deux matchs amicaux du 23 et 27 mars, Famara Diedhiou marque contre Guingamp. L’attaquant sénégalais a inscrit le troisième but de la rencontre à la 83e minute de jeu.



Dame N’Doye

Sur le terrain de Trabzonspor, le 3e de la ligue turque est passé au travers (0-2). Le cinquième du Championnat a ouvert le score par Dame N’Doye (ex-Sunderland et Hull) puis a creusé l’écart grâce à Yazici.



Landing DIEDHIOU, Leral.net





