Week-end des Lions en club : Sadio Mané, Papis Demba Cissé, Dame Ndoye, Famara Dédhiou et Babacar Khouma buteurs

Le week-end des "Lions" dans les championnats européens a été prolifique. En tout cas, on notera la performance de Sadio Mané (Liverpool) qui a montré la voie à ses partenaires, Papis Demba Cissé (Shandong Luneng), Dame Ndoye (Trabzonspor), Famara Diédhiou (Angers) et Babacar Khouma (Fiorentina) qui ont tous trouvé le chemin des filets.



Sadio Mané,

Ce samedi, Liverpool a battu Everton, son grand rival de la même ville, en ouverture de la 30e journée de Premier League. Les Reds ont gagné par 3 à 1, et Sadio Mané a inscrit le premier but dès la 8e minute, les deux autres réalisations étant assurées par Origi et Firmino.

Malheureusement, le Sénégalais a été sorti sur blessure. Il est touché à la jambe gauche. Le genou et la cheville ont tourné. La durée de son indisponibilité reste encore inconnue. Mais d’ores et déjà, l’entraîneur allemand Jurgën Klopp sait qu’il lui faudra une solution pour pallier l’absence de son maître à jouer, afin d’arracher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.



Papis Demba Cissé,

L’international sénégalais Papiss Cissé a inscrit un doublé dimanche lors de la victoire de Shandong Luneng (2-0) sur la lanterne rouge, Changchun Yatai, permettant à son club de prendre la tête du Championnat de Chine grâce à une meilleure différence de buts que Guangzhou R&F. Shandong profite en effet de la défaite surprise (2-3) de Shanghai SIPGface à Guangzhou Evergrande.



Dame Ndoye

L’international sénégalais, Dame Ndoye a inscrit l’unique but du match entre Rizespor et Trabzonspor (0-1) lors de la 26e journée du championnat turc. Après douze (12) rencontres infructueuses, Dame Ndoye a sans doute marqué l’un des buts les importants de cette partie du championnat, qui plus est à l’extérieur. Inscrit à la 23′, ce but permet à Trabzonspor de se hisser à la cinquième place, synonyme d’Europa League.



Famara Diédhiou

Nantes s’est imposé ce dimanche à La Beaujoire face à Angers (2-1) grâce à un doublé de Nakoulma. Les Canaris ont quasiment assuré leur maintien, malgré un but de l’international Sénégalais Famara Diédhiou.



Babacar Khouma

La Fiorentina s’est imposée face à Bologne (1-0), grâce à une réalisation de son international sénégalais Babacar Khouma dans le derby dell’Appennino.



Landing Diédhiou, Leral.net

