Wenger : "Je ne sais pas combien de temps il me reste à Arsenal Critiqué depuis plusieurs semaines, Arsène Wenger a reconnu que son avenir à Arsenal était incertain

Arsène Wenger l'affirme : il ne sait pas encore pour combien de temps il sera sur le banc d'Arsenal. Critiqué depuis plusieurs semaines suite à la lourde élimination face au Bayern Munich, le technicien français n'a toujours pas annoncé s'il sera encore le coach des Gunners la saison prochaine.

Les fans d'Arsenal protestent contre Wenger Alors que le club londonien s'est largement imposer en quarts de finale de la FA Cup contre Lincoln City ce samedi (5-0), Wenger a fait le point sur son avenir et a affirmé qu'il était déterminé à continuer de donner le maximum pour Arsenal dans les mois ou années à venir.



"Je pense que j'ai montré dans ma vie que j'ai essayé de servir ce club avec un engagement complet et je vais essayer de le faire pendant le reste de mon aventure ici. Pour combien de temps ? Je ne sais. J'ai montré ma loyauté et ma préférence a toujours été de rester ici, mais je l'ai répété de nombreuses fois. Je me concentre sur mon travail", a commenté Wenger en conférence de presse.



