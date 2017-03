Wenger refuse le Barça

Voilà une sortie médiatique qui ne plaira peut-être pas vraiment à une bonne partie des supporteurs d’Arsenal, entre les Londoniens qui conspuent Arsène Wenger à l’Emirates Stadium ou encore les fans partout dans le monde qui concluent leurs tweets par un "#WengerOut".



Arsène Wenger veut absolument rester chez les Gunners (qui auraient déjà choisi son successeur) et ne s’imagine absolument pas du côté du FC Barcelone.



"Non, ma préférence est toujours la même et restera la même. Je ne cherche pas un autre club, un autre travail ou d’autres personnes", a ainsi répondu l’Alsacien de 67 ans, interrogé jeudi en conférence de presse, alors que Luis Enrique a officialisé son départ des Blaugranas la veille. "Je suis là depuis 20 ans et j’ai eu l’opportunité de partir plusieurs fois. Je n’ai pas à vous convaincre que ma préférence a toujours été Arsenal", rappelle celui qui a longtemps été dans le viseur de Florentino Pérez, le patron du Real.



J’essaie de progresser

C’est même l’heure de la rédemption pour Wenger, conscient qu’un changement est nécessaire pour Arsenal, qui ne s’est plus installé sur le trône depuis 2004. "Je suis concentré sur ce que je fais et j’essaie de progresser. Les entraîneurs de qualité essaient toujours de faire mieux, de se réinventer", affirme ainsi le technicien arrivé il y a 21 ans. "Suffisamment objectif et lucide", il respectera la décision du club dans quelques semaines. Il se mettra alors en quête d’un nouveau challenge, mais il sera probablement trop tard pour s’inviter à "l'élection" barcelonaise.



Francefootball