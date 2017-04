Whitney Houston : sa relation amoureuse avec son assistante

Ce mercredi 26 avril, un documentaire dédié aux secrets de la vie de Whitney Houston, intitulé «Whitney : Can I Be Me» a été dévoilé lors du Tribeca Festival. Il a notamment révélé l'existence d'une relation amoureuse entre la chanteuse et son assistante.



Whitney Houston a connu des amours tumultueux tout au long de sa vie. Si sa relation avec Bobby Brown a particulièrement marqué les esprits, dans l'ombre, une autre personne occupait le coeur de la chanteuse. Il s'agit de Robyn Crawford, l'assistante de Whitney. «Robyn lui appor­tait une certaine sécu­ri­té. Avec elle, Whit­ney se sentait rassu­rée et récon­for­tée», a raconté Ellin Lavar, styliste, dans le documentaire dédié aux secrets de la vie de Whitney Houston, dévoilé lors du Tribeca Festival, ce mercredi 26 avril.



Les deux femmes profitaient de leur lien professionnel pour passer du temps ensemble, selon plusieurs témoignages. «Robyn et Whit­ney étaient comme des jumelles. Elles étaient insé­pa­rables», confie Kevin Ammons qui assu­rait la sécu­rité de l’ar­tiste. Et cette liaison n'a pas échappé à Bobby Brown. «Elles avaient un lien tel que Bobby Brown n’a jamais pu écar­ter Robyn». Mais pour Whitney Houston, impossible d'envisager son quotidien sans Robyn Crawford. «Ils se battaient pour avoir les faveurs [de Whit­ney Hous­ton, ndlr]. Bobby et Robyn en sont venus aux mains et parfois, ce n’est pas lui qui l’em­por­tait... Mais Whit­ney se plaçait toujours entre eux pour apai­ser les choses», raconte Ellin Lavar. Malgré les disputes entre son compagnon et sa maîtresse, la chanteuse n'a jamais pu se résoudre à la virer. «Robyn était la personne qui lui permet­tait de tenir».



En 2013, un an après la mort de la chanteuse, sa mère Cissy Houston a publié un livre mémoires où elle évoque cette fameuse relation entre Robyn Crawford et Whitney Houston. Une relation qu'elle a, elle aussi, tenté de détruire: «Je ne voulais pas qu’elle soit avec ma fille. Je ne sais rien au sujet d’une rela­tion roman­tique entre elles. C’est ce que tout le monde dit, mais personne n’en sait rien non plus», écrivait-elle désirant nier la relation amoureuse que les femmes ont partagé durant des années.



Après avoir été promue directrice artistique, Robyn Crawford met fin à son histoire d'amour avec Whitney Houston et démissionne. Elle ne pouvait plus supporter les incessantes disputes avec Bobby Brown. Les deux femmes ne se verront plus, comme si rien n'avait jamais existé. Cette séparation coïncide avec la période à laquelle Whitney Houston a entamé sa lente descente aux enfers.



source: ParisMatch