Woré Sarr à Aïda Mbodj: «J’attends de pied ferme la plainte…»

Réponse du berger à la bergère. Woré Sarr apporte la réplique à Aïda Mbodj. Ce, pour lui dire qu’elle attend de pied ferme sa plainte.



« Il y avait vingt-neuf (29) orateurs. J’étais la 23ème sur la liste des intervenants. Tous les vingt (20) qui m’ont précédée ont dit qu’Aïda Mbodj doit subir le même sort que Farba Senghor et Pape Samba Mboup. Ça, je l’ai dit, je l’assume car on ne peut pas dans un parti légalement constitué, créer un mouvement financé par les fonds de notre parti» , réplique la responsable libérale.



Woré Sarr dit «attendre de pied ferme la plainte» d’Aïda Mbodj non sans préciser au micro de la Tfm que «si elle (Aïda Mbodj est en rapport avec Macky Sall pour qu’il lui donne de l’argent, ça ne (la) regarde pas».



Pressafrik