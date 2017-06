World Vision: Coumba Gawlo désignée ambassadrice de bonne volonté

Coumba Gawlo Seck a été désignée, ambassadrice de bonne volonté de l’Ong Chrétienne «World Vision». Contente du choix porté sur sa personne, la chanteuse a dit sa fierté et promet d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des enfants, cible des programmes de «World Vision».



Dans le cadre de la protection et de la participation de l’enfant et des couches vulnérables, «World Vision Rechercher World Vision Sénégal» et l’artiste Coumba Gawlo Seck mènent une série d’activités depuis 2016.



C’est dans cette logique que World Vision a décidé d’élever l’interprète de «Pata Pata» en tant qu’ambassadrice de bonne volonté, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée hier, à Dakar.



Les Echos