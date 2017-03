Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici XOROM SI : ‘’MBATHIO MANIA’’ ( Mansour Dieng ) Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 03:54 | | 0 commentaire(s)|

A force d’avoir zieuté, sous tous les angles, ses salaces photos postées il y a quelque temps dans le net et les réseaux sociaux, la Mbathio ne cesse d’aiguiser l’appétit des chauds lapins nichés en ‘’haut des en haut’’, comme disent nos frères ivoiriens.

C’est un truisme que de dire que les Sénégalais aiment tout ce qui parle de sexe ou de … sang ! Les articles les plus regardés, les sites les plus visités, les post les plus commentés, ce sont ceux qui parlent de ces choses là.

Mbathio aurait-elle eu l’idée lumineuse d’exploiter ses déboires d’il y a quelques mois, pour en faire un filon qui lui rapporterait gros ? Si c’est le cas elle doit crier ‘’Eureka’’ ! Car, au moment où l’on vous parle, elle est en train de déchirer grave ! On en a que pour l’auteure de ‘’Thiopati’’ dont la récente prestation au Grand Théâtre a été le clou de la soirée de gala ‘’Sargal Djiguène’’. Les angoissés de libido, les coureurs de jupons de la République, les Vip pleins aux as se la disputent discrètement et voudraient se la farcir. Ses contacts valent de l’or, mais, attention, son filtre est infaillible !

Mais qui l’a donc coachée, cette Mbathio ? Il doit être un génie de la malfaisance cui’là !

Mansour Dieng Icone Gawlo.net





