Xoy 2017: Les Saltigués prédisent la victoire de Benno Bokk Yakaar aux Législatives et la réélection de Macky Sall en 2019

Les Saltigués du Xoy (séance de divination publique) de Fatick réunis samedi et dimanche au centre Malango ont prédit la victoire du camp présidentielle aux législatives du 30 juillet et la réélection du président Macky Sall en 2019. Dimanche matin au cours de la cérémonie officielle, ces Saltigués ont réaffirmé leurs prédictions faites samedi soir.





La Saltigué Khane Diouf de Ndiadiack a ouvert le bal en réaffirmant que le président Macky Sall aura une large majorité aux législatives et sera réélu en 2019 pour un second mandat.



"Je l'ai dit hier soir et je le réaffirme ici. Macky Sall aura une large majorité aux législatives et sera réélu en 2019. Personne n’y peut rien", a dit Khane Diouf Ndiadiack, celle qui avait prédit en 2010 que le successeur de Wade sera halpular.



Lui emboîtant le pas, Ablaye Ndiaye, Saltigué de Ndiob dira la même chose. "La victoire de Macky Sall aux législatives et à la prochaine présidentielle sera sans conteste", dira le Saltigué Latyr Guèye de Bof Loum-Loum



