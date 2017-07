Xoy 2017 : Que nous réservent encore les Saltigués

L’édition 2017 du "xoy » aura lieu samedi et dimanche prochains, au Centre Malango de Fatick, selon un dépêche de l’Agence de presse sénégalaise.



Cette cérémonie sera suivie d’une réunion de "restitution" des prédictions des maîtres de la voyance, dimanche, à 10 heures, au même endroit. Que vont-ils encore prédire ?



Pour rappel, l’édition 2016, ils avaient prédit une bonne pluviométrie et de bonnes récoltes pour l’hivernage 2016 qui, selon eux, devrait toutefois être marqué par des vents violents et de nombreux accidents de la route dans différentes localités du pays.



Sur le plan politique, le nommé Cheikh Nidaye, crédité grand prédicateur des rois, avait prédit l’incapacité de Moustapha Niasse de terminer son mandat pour cause de maladie et la défaite Macky Sall.



Le ‘xoy’ (terme sérère) est une cérémonie de voyance publique des grands maîtres du Sine (région de Fatick, Ndlr), les ‘saltigui’. C’est aussi un moment de partage, de communion, de communication et de prières effectuées par les chefs des cultes traditionnels venant de toutes les régions du Sénégal.